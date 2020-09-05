المشهد اليمني الأول/

اطلع رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم عبدالله حسين جاحز ومعه وكيل النيابة الجزائية بالمحافظة القاضي محمد زبارة، على أعمال مأموري الضبط بمديريات مجز وغمر ورازح.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار خطة النيابة العامة للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف والاطلاع على أعمال مأموري الضبط للعام القضائي 1442هـ، اطلع جاحز وزبارة، على الإجراءات المتخذة من مأموري الضبط في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها بالمديريات الثلاث.

كما قاما بالتفتيش على أماكن التوقيف والحجوزات ووجها بالإفراج عن 38 موقوفاً وترحيل 14 سجيناً أثيوبياً عبر الجوازات.

ووجها برفع أوليات 68 موقوفا منهم 25 موقوفا من جنسيات أفريقية متهمين بتجارة المخدرات، وذلك إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم والتصرف بشأنهم وفقاً للشرع والقانون.

كما اطلع رئيس ووكيل النيابة، على ما تعرضت له المنشآت العامة والخاصة في تلك المديريات من استهداف من طيران العدوان السعودي الأمريكي ومنها المنشآت القضائية وهي مبنى محكمة ونيابة رازح الابتدائية الذي دمر كلياً ومبنى محكمة مديرية غمر الابتدائية الذي دمر جزئيا.

ووجه القاضي جاحز والقاضي زبارة، الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية باستكمال إجراءات عمل الاستدلالات في تلك الجرائم التي لم يسبق رفعها للنيابة، ورفعها إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والتصرف فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة.