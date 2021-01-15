المشهد اليمني الأول

انتقد رئيس الوفد الوطني محمد عـبد السلام، اليوم الخميس، أداء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ووصفه بساعي البريد عند حكام الرياض وأبوظبي للتوفيق بين مرتزقتهم.

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: المبعوث الأممي بأدائه السيء ومباركته حكومة المرتزقة وتبني أهدافها ومنطقها خرج عن مهمته الدولية بشأن كل اليمن، وتحول لساعي بريد بين الرياض وأبوظبي للتوفيق بين مرتزقتهما المتشاكسين.

تغريدة عبد السلام