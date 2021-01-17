المشهد اليمني الأول

أكد محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين للعمل المروري من منتسبي المرور وجميع الوحدات الأمنية والأجهزة الحكومية.

ووجه المحافظ البخيتي أثناء تفقده اليوم لسير العمل بإدارة المرور بإيقاف اثنين من منتسبي المرور وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، نتيجة مخالفتهما أنظمة العمل وابتزاز أحد المواطنين .. مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود في خدمة المجتمع وتسهيل حركة السير.

وأشاد بالجهود المبذولة في تنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية .. مشددًا على ضرورة وضع المعالجات الكفيلة بمواجهة الإختلالات ومنع ابتزاز المواطنين.

ولفت محافظ ذمار إلى أهمية تعزيز الوعي المروري من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي مخالفات السير .. داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح حملة ضبط السيارات غير المرسمة.

فيما استعرض مدير المرور العميد علي الوشلي الجهود المبذولة في تنظيم حركة السير وتعزيز الوعي المروري في أوساط المجتمع .. مؤكدا الحرص على اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من يسيء للعمل المروري ومكافأة الملتزمين والقائمين بأعمالهم على أكمل وجه.