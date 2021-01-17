جلطة رئوية لا عنف خارجي.. تقرير الطبيب الشرعي، يوضح سبب وفاة بنت العدين ختام العشاري بمحافظة إب

المشهد اليمني الأول

أوضح تقرير الطبيب الشرعي في قراره الطبي الذي حصل “المشهد تيمني الاول ” على نسخة منه أن سبب وفاة بنت العدين ختام العشاري بمحافظة إب كانت “جلطة رئوية”.

وأشار إلى أن الكشف الطبي الظاهري على الجثة أوضح وجود “ازرقاق في أظافر اليدين والقدمين، إضافة إلى نزيف ملتحمة العينين، وتورم أسفل البطن (علامات مابعد الحمل والولادة)”، مؤكدا أنه “لا وجود لعلامات إصابة خارجية أو علامات عنف خارجي ذات صلة جنائية في عموم ظاهر الجثة”.

وقال التقرير الطبي: “من خلال الكشف الظاهري للجثة، تبين أن سبب الوفاة جلطات رئوية متحركة أحدثت انسداد كامل في الشريان الرئوي الأيمن وفروعه، ونقصان نسبة الاكسجين في الدم وحدوث الوفاة”.

وتوفت ختام العشاري في ديسمبر الماضي، وزعمت وسائل إعلام تابعة لتحالف العدوان أن سبب الوفاة هو اقتحام حملة أمنية لمنزلها في العدين والاعتداء عليها حتى الموت، أثناء بحثهم عن زوجها المطلوب أمنيا في قضية سرقة.