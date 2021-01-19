المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديريات المربع الشمالي بمحافظة الحـديدة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وندد المشاركون في الوقفة القرار الأمريكي الذي تهدف إدارة ترامب من خلاله استمرار العدوان على اليمن.

ودعا أبناء مديريات المربع الشمالي إلى مواصلة الصمود ودعم الجبهات بالمال والرجال .. مؤكداً أن صمود اليمنيين على مدى الأعوام الماضية من العدوان، كسر شوكة قوى العدوان والمرتزقة.

واستنكر بيان عن الوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة المساعد غالب حمزة، الموقف الأمريكي منتهي الصلاحية بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، في وقت تمثل مصدر الإرهاب في العالم.

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القيادة الثورية والسياسية ومواصلة الصمود ودعم الجبهات حتى تحقيق النصر.

إلى ذلك نظم أبناء عزلتي الرقابا والربصا بمديرية المراوعة بمحافظة الحـديدة وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار الأمريكي تصنيف أنصار الله ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض قبائل الرقابا والربصا القاطع للقرار الأمريكي .. معتبراً قرار وزارة الخارجية الأمريكية منتهية الصلاحية في آخر فترة من ولاية ترامب فضيحة جديدة للنظام الأمريكي الذي يمارس الإرهاب ذاته على الشعب اليمني.

مكتبي الزكاة والمالية

اقيمت اليوم بمحافظة الحـديدة وقفة احتجاجية غاضبة تنديدا بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

واعتبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية قرار الإدارة الأمريكية بالفاشل الذي لا يقدم ولا يؤخر، بل يكشف حقيقة البيت الأبيض وقادته الارهابيين، لفرض غطرستهم وهيمنتهم على الشعوب والدول المناهضة للمشروع الأمريكي بالمنطقة .

وأستنكر البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية ممارسات الإدارة الأمريكية ام الإرهاب .. وتصنيفها الشعب اليمني وقياداته الشرفاء بالإرهاب، موكداً ان ابناء الشعب اليمني قيادة وشعبا يد واحدة ضد الارهاب والاستعمار والعدوان الأمريكي .

ونوه البيان إلى أن قرار الخارجية الأمريكية الساذج المنتهي الصلاحية، لن يحقق لهم ولمرتزقتهم اي انجاز لا شكلي ولا موضوعي، وانما هو سعيا من الإدارة الأميركية لعرقلة ومنع الحل السياسي في القضية اليمنية وشرعنة المزيد من العدوان والحصار على شعب الايمان والحكمة .

مدارس الحالي التعليمية

تواصلت بساحات المدارس التعليمية بمديرية الحالي بمدينة الحـديدة فعايات الوقفات الإحتجاجية تنديدا وإستنكارا للقرار الأمريكي السافر والظالم في حق الشعب اليمني من خلال تصنيف رجال انصار الله على قائمة الإرهاب وتستنكر الوقفات الإحتجاجية هذا القرار الغير مسؤل بأشد العبارات كحق مشروع للشعب اليمني مع المطالبة بالردع المناسب لمن أقر من أيد القرار وشجع على الإعلان

وفي هذا الإطار نفذ طلاب مدرسة الشعب الاساسية وقفة آحتجاجية حاشدة وغاضبة تحت شعار ( أمريكا ام الإرهاب ) معبرة والتي جسد حقيقة العداء الدفين الأمريكي الإسرائيلي وبتحالف شيطاني سعودي وإماراتي

وخلال الوقفة اكدوا ان امريكا بهذا القرار الخاطئ تحاول تعطية هويتها الدائمة في دعم الإرهاب على مستوى العالم موضحا ان امريكا صانعة الإرهاب وهي من ترعى الإ هاب في العالم وتاريخها الدموي معروف وانها دولة عضمى في كجال تصدير الإرهاب وان تصنيفها لرجال انصار الله لن يخفي وجهها الإجرامي

مديرية المنصورية بالحـديدة

نظم أبناء مديرية المنصورية بمحافظة الحـديدة اليوم وقفتان احتجاجيتان غاضبتان الأولى ضمت مربعات المدينة والحسينية ويفاعة والثانية ضمت مربعي الوعارية والحبيل للتنديد بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية.

وندد المشاركون في الوقفة والمسيرة الحاشدة بالمدينة مركز المديرية بالقرار الأمريكي الذي تهدف إدارة ترامب من خلاله استمرار سيناريو العدوان على اليمن.

مؤكدين أن مديرية المنصورية بقياداتها وشخصياتها وكل أبناء المجتمع مستمرون في الصمود ومواجهة قوى الاستكبار والشر العالمي أمريكا وإسرائيل حتى الانتصار للقضية اليمنية أرضآ وانسانآ.