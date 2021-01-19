تعليق المكتب السياسي لأنصار الله على قرار التصنيف الأمريكي لأنصار الله بالإرهاب “إنفوجرافيك”

المشهد اليمني الأول

علق المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الثلاثاء، على قرار التصنيف الأمريكي لأنصار الله بالإرهاب.

وقال المكتب في بيان له إن التصنيف الأمريكي موقف يتوج دور أمريكا القيادي للعدوان على اليمن ولا يضيف شيئا سوى عدوانية أمريكا تجاه اليمن وأحرار العالم.

وأوضح بيان المكتب أن أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد حتى تفاجئنا بخطوتها الغبية والسخيفة، وأنه قبل أي تصنيف سخيف فقد ارتكبت أمريكا بحق الشعب اليمني كل أنواع الإجرام بشكل مباشر أو عن طريق العملاء الإقليميين.

وجاء في البيان أنه بعد عقود من التخفي وراء عناوين زائفة ومرتزقة وأدوات إقليمية ينكشف الموقف الأمريكي على حقيقته بأنه العدو الأول للشعب اليمني، وأن من يعتقد أن العدوان على اليمن هو نتاج مشكلة داخلية أو مشكلة مع دولة مجاورة فقد اتضح من خلال التصنيف الأمريكي.

وأكد بيان المكتب أن موقف الإدارة الأمريكية وضع مرتزقتها جماعات ودول في الموقف الحقيقي والمستحق بأنهم مجرد أذناب وذيول يخدمون مصالح أمريكا وإسرائيل.

وأشار المـكتب إلى أن هذه الخطوة العدائية ستزيد الوعي والثبات على صوابية الموقف والحفاظ عليه والتمسك به، وستزيد الصمود في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تتسبب في التراجع عن المواقف العادلة على الإطلاق.