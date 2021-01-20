المشهد اليمني الأول

قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن Joe Biden اليوم الأربعاء، العشرون من ديسمبر، في خطاب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أن هذه لحظة انتصار الديمقراطية.

وتابع Joe Biden أن البلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب، وأضاف هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها.

وتحدث بايـدن عن أزمة كورونا قائلاً: فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين، وأضاف بايدن أنه يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي، وتابع أحاول اليوم أن أوحد شعبنا.

وتابع بايـدن في خطاب التنصيب: نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة، وأن علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف.