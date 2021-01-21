المشهد اليمني الأول

أدان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، التفجيرات الإرهابية التي طالت العاصمة العراقية بغداد، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقال الفياض في بيان، اليوم الخميس، “مرة أخرى يضرب الإرهاب الغادر مدننا ليوقع عشرات الشهداء والجرحى في مشهد مؤلم أعاد إلى الذاكرة سنوات إيغال العصابات الإجرامية في دماء أبناء شعبنا”.

وأشار إلى أن محاولات المجرمين الخائبة لن تنال من عزيمة الشعب العراقي وقدرات القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين أنهوا خرافة “داعش” فتحولت إلى فلول متشرذمة”.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أن القوات العراقية بمختلف صنوفها ستكون بالمرصاد لفلول “داعش” ولن تسمح بأن تكون مدننا مستباحة مرة أخرى.