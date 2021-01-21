المشهد اليمني الأول

أقيمت اليوم بمنطقة الحسينيه بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقفة ومسيرة رفضا بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، نظمها قبائل الزرانيق بمنطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه

وفي الوقفة اعتبرها قبائل الزرانيق أن قرار الإدارة الأمريكية يأتي في إطار محاولة فرض هيمنتها وأجندتها على الشعب اليمني .

وأكدا أن هذا القرار لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا للتصدي لكافة المحاولات التي يشنها الغرب وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل، والالتفاف حول قيادته الثورية للتصدي والوقوف أمام كل المؤامرات التي يفتعلها أعداء الوطن.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة، قرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايته تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، مؤكداً الرفض القاطع لهذا القرار الهادف لفرض الهيمنة على الشعب اليمني تحت مسمى الإرهاب.

وأكد الوقوف إلى جانب القيادة الثورية ورفض الانجرار لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وحق الشعب الفلسطيني في استرداد دولته والذي لأجله لجأت الإدارة الأمريكية لتصنيف قيادته جماعة ارهابية.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعزز وقوف الشعب اليمني وثباته في الدفاع عن الوطن وأمنه وسيادته.