المشهد اليمني الأول

استشهدت عائلة سورية مكونة من اب وام وطفليهما وعجوز جراء العدوان والإسرائيلي فجر اليوم على مدينة حماة بالصواريخ، فيما جرح أربعة أخرون ودمرت ثلاثة منازل مجاورة. وأفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” شنت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية.

ووفق ما نقلته الوزارة عن مصدر عسكري، فقد أسفر العدوان “الاسرائيلي” الجوي الذي استهدف محافظة حماة فجر اليوم عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلين وعجوز بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة وجرح اربعة أخرين من المواطنين.

وقال المصدر العسكري، استهدف بعض الأهداف في محيط محافظة حماه حوالي الساعة الرابعة فجرا، مشيرا إلى أن المضاد الدفاعية تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.