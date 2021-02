قال الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”سبيس إكس”، إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركته الناشئة “نورالينك” المتخصصة في أبحاث للربط بين دماغ الإنسان والكمبيوتر، يمكن أن تبدأ تجارب بشرية في وقت مبكر من هذا العام “إذا سارت الأمور على ما يرام”.

وتهدف الشركة الناشئة “نورالينك”، الواقعة في سان فرانسيسكو والتي أسسها إيلون ماسك عام 2016، إلى زرع شريحة كمبيوتر في الدماغ البشري للمساعدة في علاج الحالات العصبية مثل مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، وفقا لموقع “ذا هيل”. وعلى المدى الطويل، تتطلع الشركة إلى تحقيق درجة من التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق له على تويتر، الاثنين، استجاب ماسك لطلب مستخدم للمشاركة في التجارب البشرية لهذه التكنولوجيا الجديدة، وكتب قائلا: ” تعمل نورالينك بجهد كبير لضمان سلامة الشرائح المزروعة وهي على اتصال وثيق مع إدارة الغذاء والدواء”. ثم تابع “إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد نتمكن من إجراء تجارب بشرية أولية في وقت لاحق من هذا العام”.

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021