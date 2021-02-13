المشهد اليمني الأول

أكد الخبير العسكري العميد الركن “عابد الثور”، أن معركة مدينة مأرب تعتبر محسومة نتيجة سيطرة القوات المسلحة اليمنية على اهم المنافذ والمداخل والمرتفعات المحيطة في المدينة لاسيما بعد سقوط معسكر كوفل من يد تحالف العدوان.

وأوضح العميد الركن الثور، خلال مداخلة مع قناة “العالم” الفضائية، أن الجيش سوف يواصل عمليات تحرير مأرب لافتاً إلى أن محاولة الطيران الحربي للتحالف بقلب موازين المعركة لن تجدي نفعاً.

كما أشار إلى استمرار تنامي وتعاظم القدرات العسكرية اليمنية يومياً بالإضافة إلى العمل على تطوير الاسلحة.. مبيناً أن هناك اسلحة جديدة دخلت الميدان ولم يكشف عنها بعد.

ونوه العميد الركن عابد الثور، إلى احتمال صدور بيان من القوات المسلحة اليمنية فيما يخص إحكام سيطرتها النارية على مدينة مأرب، مؤكداً أن خسائر التحالف كبيرة وحالة الإرباك في صفوفه واضحة.

فيديو