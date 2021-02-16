زامـل (مسار الحسم) أداء| عيسى الليث “صوت + كلمات”

المشهد اليمني الأول

زامـل (مسار الحسم)

كلمات| عبدالرحمن الخطيب

أداء| عيسى الليث

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كُلاً زهم صـاحبه والـزحف وقته حان

الرصد شَغّلْ نظامه والزمن حاسب

كُلاً زهم صـاحبه والـزحف وقته حان

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تخطيط مدروس والتنسيق مُتْنَاسِب

نأخذ بالأسـباب والباقي على الرحـمن

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في خب والشعف في صرواح في مأرب

والجوف مجزر كذا مدغل مع الجدعان

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الجوبة مُراد رحبة سيلها ساكِب

العبدية ماهليّة بدبدة رغوان

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الكف بالكف والصاحب مع الصاحب

الهندسة والدروع وصاحب الفُلْكَانْ

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قِسم القناصة تقدّم قام بالواجب

تمشيط داخل زوايا المعتدي باتقان

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وسلاح جوي على أرتال العدو واصب

والطائرات المـسَيَّرْ سيلها دَنّانْ

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والمدفعية بكل أنواعها ضارب

والشعب والجيش قادات ألوية وأركان

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جاك اليماني مُهنجم مُحتزم عاصب

راسه جبل نقم وأقدامه جبل عطان

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ٳذا تقدَّم قدمْ تسمع لها حانب

تـهتّز لأقدامه ٳسرائيل وامريكان

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الشرق والغرب فـي عينيه متقارب

ورايته رفرفت فوق ٳنسها والجان

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فوق المجرات نوره في السماء جاذب

وفي المعارك جهنم تحرق العدوان

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نيرانها في دروع المعتدي لاهب

عذاب ربي رمى به زمرة الشيطان

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يا أحفاد مرحب هجم جيش ابن أبي طالب

هجم هجم ابشروا بالخزي والخُسران

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يمشي وكله ثقة في هيبة محارب

يملك شجاعة ونظرة ثاقبة وٳيمان

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يقفز على الصيد مثل الضيغم الواثب

ما يطلع ٳلا من ٲرض المعركة كسبان

كتايبه حيدرية موجــها غاضب

عشق الشهادة لهم والتضحية عنوان

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يالله سدد مسار الطلقة الصايب

في روس الأحلاف واحفظ جيشنا ولجان

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أنت القوي العزيز القاهر الغالب

والناصر انصر يمنَّا يا عظيم الشان