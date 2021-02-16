زامـل (مسار الحسم) أداء| عيسى الليث “صوت + كلمات”

المشهد اليمني الأول
زامـل (مسار الحسم)
كلمات| عبدالرحمن الخطيب
أداء| عيسى الليث
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كُلاً زهم صـاحبه والـزحف وقته حان
الرصد شَغّلْ نظامه والزمن حاسب
كُلاً زهم صـاحبه والـزحف وقته حان
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تخطيط مدروس والتنسيق مُتْنَاسِب
نأخذ بالأسـباب والباقي على الرحـمن
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في خب والشعف في صرواح في مأرب
والجوف مجزر كذا مدغل مع الجدعان
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الجوبة مُراد رحبة سيلها ساكِب
العبدية ماهليّة بدبدة رغوان
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الكف بالكف والصاحب مع الصاحب
الهندسة والدروع وصاحب الفُلْكَانْ
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قِسم القناصة تقدّم قام بالواجب
تمشيط داخل زوايا المعتدي باتقان
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وسلاح جوي على أرتال العدو واصب
والطائرات المـسَيَّرْ سيلها دَنّانْ
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والمدفعية بكل أنواعها ضارب
والشعب والجيش قادات ألوية وأركان
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جاك اليماني مُهنجم مُحتزم عاصب
راسه جبل نقم وأقدامه جبل عطان
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ٳذا تقدَّم قدمْ تسمع لها حانب
تـهتّز لأقدامه ٳسرائيل وامريكان
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الشرق والغرب فـي عينيه متقارب
ورايته رفرفت فوق ٳنسها والجان
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فوق المجرات نوره في السماء جاذب
وفي المعارك جهنم تحرق العدوان
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نيرانها في دروع المعتدي لاهب
عذاب ربي رمى به زمرة الشيطان
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يا أحفاد مرحب هجم جيش ابن أبي طالب
هجم هجم ابشروا بالخزي والخُسران
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يمشي وكله ثقة في هيبة محارب
يملك شجاعة ونظرة ثاقبة وٳيمان
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يقفز على الصيد مثل الضيغم الواثب
ما يطلع ٳلا من ٲرض المعركة كسبان
كتايبه حيدرية موجــها غاضب
عشق الشهادة لهم والتضحية عنوان
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يالله سدد مسار الطلقة الصايب
في روس الأحلاف واحفظ جيشنا ولجان
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أنت القوي العزيز القاهر الغالب
والناصر انصر يمنَّا يا عظيم الشان
الزامـل صوت