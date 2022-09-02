زامل اعرض القوات.. جديد عيسى الليث (صوت+كلمات+مونتاج)

زامل اعرض القوات

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عيسى الليث

كلمات صقر اللاحجي

اِستعرض القوات والدنيا تراك وتسمعك

وانا أشهد انك شعب قد رويتها واسمعتها

واظهر سلاحك من رصاصة بندقك لمدفعك

لـــــــــ طائراتك لـــــــ الصورايخ التي صنعتها

يحق لك تشمخ براسك للسماء من يمنعك

هذا بفضل الله وفضل الروس ذي شيعتها

من يمنعك من يردعك ما دام والباري معك

بطاعته كل الصعاب لطاعتك طوعتها

ثامن سنة وانته تعك أعداك في الجبهات عك

وانهلت فيها ضرب لكن ضرب لاما اشبعتها

بداية العدوان كانت نجد تشتي تخضعك

وفي الأخير اخضعتها واخضعتها واخضعتها

حصارها المفروض من بعض النواحي وسعك

على فريضة دائرة الأهداف ذي وسعتها

كانت تهز أوتادك العظمى عسى وتزعزعك

وأنت اقتلعت أوتادها ما هو فقط زعزعتها

كم حاولت مرات توصل مستواك وموقعك

وكلما كانت تحاول في الشباك أوقعتها

من باتكون ومن أبوها عن حقوقك تمنعك

تعودت ما تستجيب إلا متى ما وجعتها

زامل



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