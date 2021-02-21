المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر مطلعة في الغيضة، عن إنشاء (17) قاعدة ومعسكرات للتحالف في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وقالت المصادر أن السعودية تستحوذ على معظم القواعد في المحافظة البعيدة عن دائرة الحرب والاقتتال في اليمن. بينما حلت بقية دول وفصائل تحالف العدوان في المرتبة الثانية.

كما أشارت المصادر إلى تواجد القوات البريطانية بشكل واسع إلى جانب السعوديين في المهرة.

يذكر ان السعودية قد نقلت الاثنين الماضي أسلحة وخبراء بريطانيين إلى المهرة.

وكانت القوات السعودية قد سيطرت على مطار الغيضة المدني في مطلع نوفمبر 2017، و عملت على تحويله إلى قاعدة عسكرية على ، يتواجد فيها العشرات من الضباط البريطانيين والأمريكيين.