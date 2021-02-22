المشهد اليمني الأول

اعترف قائد عسكري بارز في قوات تحالف العدوان، اليوم الإثنين، بخسارة التحالف لمعركة مأرب وقرب سقوطها في قبضة قوات الجيش واللجان الشعبية.

ونقل الشيخ المرتزق “حمد الشبواني” أحد أعيان قبائل عبيدة، في منشور له على موقع “فيسبوك” اليوم، عن أركان حرب “المنطقة العسكرية الثالثة” العميد المرتزق “صالح العامري الجهمي”، قوله: “العد التنازلي بداء لسقوط مدينة مـأرب”.

وأضاف الشبواني، “وما يجب علينا اليوم هو حزم أمتعتنا والمغادرة إلى مدينة سيئون ومحافظة شبوة التي تتسع للجميع”.

يأتي ذلك جراء الانهيارات المتسارعة لقوات تحالف العدوان والانتصارات التي يحققها ابطال الجيش واللجان في أطراف مدينة مأرب .