المشهد اليمني الأول

أكّد رئيسُ الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن أمريكا ليست في وارد وقف العدوان الغاشم وفك الحصار الجائر عن اليمن.

وقال محمد عبد السلام في تغريدة له اليوم: ” أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن”.

وجدد عبد السلام التأكيد على أن أمريكا وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية للشعب اليمني.