المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن استهداف سلاح الجو المسير مواقع هامة في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرتي صماد 3 اليوم السبت.

وأكد العميد يحيى سريع أن سـلاح الجو المسـير تمكن من استهداف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرتي من نوع صماد 3 مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة.

وأضاف العميد سريع في تغريدة له “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز.

وفي هذا السياق زعمت مصادر اعلامية سعودية عن اعتراض وتدمير (٨) طائرات مسيرة باتجاة جيزان وخميس مشيط.

وغرد سعوديين في تويتر قبل قليل قولهم عن سماع دوي انفجارات كبيرة في جيزان.

وكان سلاح الجو المسيّر، قد استهدف قاعدة خميس مشيط عدة مرات يوم امس، بداية من فجر امس وانتهاء بالمساء.

وتتزامن هذه العمليات الجوية مع معارك تحرير مأرب، وكان العميد سريع اعلن استمرار العمليات العسكرية بالعمق السعودي مع استمرار غارات العدوان وحصارة