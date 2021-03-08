المشهد اليمني الأول

نظم أبناء ومشائخ ووجهاء مديرية معين في العاصمة صنعاء وقفة قبلية مسلحة كبرى تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي استنهض الأمة من خلال المسيرة القرآنية والمشروع الذي تحرك من خلاله للدفاع عن الحق وترسيخ الهوية الإيمانية.

وفي الوقفة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات.. داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

وثمن محمد علي الحوثي خلال وقفة نظمتها مديرية معين بأمانة العاصمة اليوم الاثنين ، إعلان النفير ودعم الجبهات، والمواقف المشرفة لأبناء المديرية، في مواجهة العدوان ودعم المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وأكد، أن هذه الحشود الشعبية هي التي يراهن عليها الشعب اليمني ويعتمد عليها في مواجهة العدوان والانتصار عليه.. وقال” عندما نراهن على شعبنا فإننا نراهن على رجال أوفياء أحرار لا يقبلون الظلم ويعشقون النصر والحرية “.

وأضاف مخاطبا آل سعود وآل زايد والأمريكان ” لن تنالوا من صمودنا ولن نتراجع عن قضية نعلم أنها مصيرية, سنحقق الاستقلال والسيادة الكاملة على الأراضي اليمنية “.

وتابع عضو السياسي الأعلى ” أقول لابن سلمان أن استمراركم في الحرب على بلدنا هو نهاية لملككم وحكمكم “.. مؤكداً أن الشعب اليمني وهو على مشارف العام السابع من العدوان سيواصل صموده وثباته ومواجهته للعدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

مشيداً بالانتصارات التي تحققت في الجانبين العسكري والأمني, معتبرا الإنجازات التي حققتها القوة الصاروخية والطيران المسير تتويجاً لصمود الشعب اليمني.

من جانبه حيا عضو مجلس الشورى خالد المداني، قيادات ووجهاء وعقال وأبناء مديرية معين على تنظيم هذه الوقفة الحاشدة، التي تأتي مواكبة للانتصارات التي يحققها إبطال الجيش واللجان الشعبية وإنجازات القوة الصاروخية والطيران المسير.

وأشار إلى أن الوقفة تتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي الذي استنهض الأمة من خلال المسيرة القرآنية والمشروع الذي تحرك من خلاله للدفاع عن الحق وترسيخ الهوية الإيمانية.

وأكد المداني، أهمية استمرار التحرك الشعبي والرسمي لتعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد وقوافل العطاء للدفاع عن الوطن وسيادته.

وفي الوقفة بحضور مدراء المديرية عبدالملك الرضي وصندوق النظافة فضل الروني وشئون الأحياء شرف الوريث وأعضاء المجلس المحلي، اعتبر مشرف المديرية سامي شرف الدين، هذه الوقفة الحاشدة رسالة لقوى العدوان بأن اليمنيين ماضون في صمودهم وتضحياتهم حتى تحقيق النصر.

وأكد استمرار الصمود والثبات ودعم الجبهات بالرجال والقوافل لمواصلة معركة التحرر والاستقلال حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.