المشهد اليمني الأول

افتتح رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط اليوم معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية، تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه.

وخلال افتتاح المعرض بحضور وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر العسكرية، قام رئيس المجلس السياسي الأعلى – القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط بإزاحة الستار عن صناعات عسكرية جديدة لمختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية.

وقام القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير المشاط بجولة على كافة أجنحة المعرض، مستمعاً من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي حول الخصائص القتالية والتكتيكية والفاعلية العملياتية لأسلحة ونماذج جديدة لمنظومات وطرازات دخلت خطوط إنتاج حربي محلية الصنع 100% أزاح معرض الشهيد القائد الستار عنها للمرة الأولى، بعد أن أثبتت كفاءتها وفاعليتها العالية في الميدان، بدءاً من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف المديات والمهام، مروراً بالأسلحة البحرية وأسلحة ضد الدروع، وصولاً إلى أسلحة المشاة والمدفعية والقناصة وغيرها من الأسلحة.

وأشاد القائد الأعلى المشير المشاط بجهود كل العاملين في التصنيع العسكري والقائمين على المعرض، معرباً عن عظيم سروره وافتخاره بما شاهده واطلع عليه من إنجازات أبدعتها العقول والسواعد اليمنية في هذا المجال الحيوي الذي يعزز القدرات الدفاعية المتنامية للبلد، مؤكداً أن هذه الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يداً ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني. مشيداً بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية والبحث والتطوير.

بدوره أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي على الدور الأكبر لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ما وصلت إليه القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية اليمنية، مشدداً على أن كل محتويات المعرض بما فيها الأسلحة التي أزيح عنها الستار لأول مرة صُنعت كلها بأيادٍ وخبرات يمنية.

إرادة الشعب اجتهدت

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي أن إرادة الشعب اليمني هي من جدت واجتهدت لأن تكون متطلبات معركة التحرر بأيادي يمنية قادرة بما وصلت إليه، من إرعاب العدو وردعه.

فيما أشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن معرض الشهيد القائد زخرت أجنحته المتعددة زخماً تصنيعياً جديداً في مختلف المجالات والاختصاصات العسكرية، والتي وصل إليها اليمنيون اليوم، هي بفضل صمودهم وتضحياتهم وتوجيهات القيادة الثورية.

مقام الشهداء

واختتم الرئيس والقيادات العسكرية جولتهم بزيارة جناح مقام الشهداء وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد القائد المؤسس السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه وعلى أرواح أبرز القادة والمجاهدين الذين سطروا بدمائهم الزكية أصدق معاني التضحية والفداء والجهاد والثبات في سبيل الله.

يجدر بالذكر أن مفاجآت الصناعات العسكرية التي احتوتها مختلف أجنحة معرض “الشهيد القائد” ولم يسبق الإعلان عنها بعد، سيتم عرضها بالتفصيل في تقارير إخبارية مواكِبة سيوزعها الإعلام الحربي على مختلف وسائل الإعلام عصر اليوم إن شاء الله.