المشهد اليمني الأول

افتتح اليوم بذمار معرض الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، تنظمه قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد.

يتضمن المـعرض صور للشهيد القائد ومجسم لضريحه وعدد من الدروس والمحاضرات التي ألقاها والرسائل التي كان يتواصل بها مع أصدقائه ورفاق دربه.

وخلال الافتتاح أكد محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي أهمية المعرض الذي يأتي تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد بما تضمنه من صور ومجسمات للسيد حسين والمشروع القرآني .

وأشار إلى أهمية زيارة المعـرض للتعرف على شخصية الشهيد القائد في الجهاد في سبيل الله ومواجهة الطغاة وقوى الاستكبار .. مثمنا جهود قيادة المنطقة في تنظيم المعرض.

فيما أوضح مدير دائرة الإمداد العميد محمد شمس الدين ومدير مكتب قائد المنطقة المقدم محمد حسين المزيقر، إن إقامة المـعرض يأتي للتعريف بالمشروع القرآني الذي تحرك من خلاله الشهيد القائد وكشفه لمؤامرات قوى الاستكبار والهيمنة.