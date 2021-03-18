جبهة حيران حجة.. مشاهد صادمة لخسائر فادحة تكبدها أزلام العدوان وانطلاق عملية معاكسة خلفت عشرات القتلى بينهم قيادة

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المشهد اليمني الأول

تكبد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في الرواح والعتاد في جبهة حيران أثناء محاولة زحف فاشلة تصدى لها الجيش واللجان الشعبية باتجاه منطقة بني حسن بمديرية حيران شمال محافظة حجة.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية من عملية تصدي المجاهدين وقيامهم بعملية هجومية معاكسة، خلفت المرتزقة عديد كبير من الخسائر بينهم قيادات رفيعة.

وأظهرت المشاهد الموزعة عدد من الآليات المدرعة التي دمرها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، وبينت المشاهد إغتنام آليات تركها المرتزقة إلى جانب جثث أعداد من قتلى المرتزقة لقوا مصرعهم أثناء عمليتي التصدي والهجوم المعاكسة.

وأفاد مصدر عسكري عن مصرع واصابة أكثر من 60 مرتزق خلال العملية.

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