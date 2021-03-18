المشهد اليمني الأول

أقدم اليوم الخميس 18 مارس 2021م مسلحين مجهولين باستهداف كابلات الاتصالات في عدن ما أدى إلى انقطاع اتصالات شركة سبأفون التابعة للقيادي في حزب إخوان حزب الإصلاح “حميد الأحمر”.

وأفادت مصادر مطلعة في شركة عدن نت المملوكة للمرتزق جلال نجل الفار عبد ربه منصور هادي عن انقطاع الاتصالات النقالة في معاقل التكفير لحزب الإصلاح الإخواني في محافظاتي أبين وشبوة.

وكانت شركة سبأفون التابعة لحميد قد أعادت تشغيلها من عدن بدلاً من صنعاء وبحماية من المرتزق جلال هادي والذي يخوض صراع خفي مع المرتزق الفار حميد الأحمر بخصوص تقنيات الإتصالات.

وشن ناشطون في حزب الإصلاح هجوماً على مايسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، متهمين إياه بالهجوم على كابلات الإتصالات لإرباكهم في جبهة مأرب التي يقترب الجيش واللجان الشعبية من تحريرها من التكفير الإخواني.