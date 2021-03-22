زلزال حقوقي وإنساني ينسف ميليشيا حزب الإصلاح في مأرب.. بالفيديو إستغلال مخيمات اللاجئين بتخزين الأسلحة تمهيداً لإتهام الجيش واللجان الشعبية

المشهد اليمني الأول

كشف فيديو موثق أثبت إستغلال ميليشيا حزب الإصلاح الإخوانية لمخيمات اللاجئين بمحافظة مأرب.

ونشر المرتزق الموالي لطارق عفاش “طارق العواضي” مقطع فيديو أظهر استغلال مخيمات اللاجئيين في مأرب.

مبيناً أن مخيمات النازحين يتم وضع فيها مخازن للأسلحة، منتقداً قيام ميليشيا حزب الإصلاح بذلك، موضحاً أنه “حين يتم استهدافها يقولوا الحوثي يستهدف المدنيين”.

ومثلت الفضيحة الجديدة ضربة محرجة لميليشيا الإخوان التي دأبت طوال الأسابيع الماضية لإتهام الجيش واللجان الشعبية بإتهام المدنيين وحماية النازحين واللاجئين، فضلاً عن تشكيله فضيحة أخرى للمنظمات التي تساند الحزب الإخواني.