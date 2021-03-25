المشهد اليمني الأول

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت اليوم الخميس إن تنزيل لعبتها ببجي على الهواتف المحمولة تجاوز المليار مرة خارج الصين، ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحاً على مستوى العالم. قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت اليوم الخميس إن تنزيل لعبتها ببجي على الهواتف المحمولة تجاوز المليار مرة خارج الصين، ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحاً على مستوى العالم.

وببجي موبيل وهي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة بلير آن نونز باتلغراوندز التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم البعض حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد سبواي سيرفرز لشركة كيلو غيمز وكاندي كراش ساغا من إنتاج كينغ ديجيتال إنترتينمنت، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبيا وتجذب جمهوراً عريضاً، وفقاً لشركة سينسور تاور لتحليلات البيانات.