محافظة صنعاء..فعالية مركزية وتدشين قوافل المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للصمود”

المشهد اليمني الأول

اقامت محافظة صنعاء صباح اليوم الخميس فعالية مركزية حاشدة بمرور ستة أعوام من الصمود الأسطوري في وجه العدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا. وفي الفعالية أكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي أن الشعب اليمني مستعد للمواجهة والدفاع عن دينه وحرماته حتى يوم القيامة لأننا في موقف الحق.

مستعرضا ماتم من خطوات عملية لتعزيز الصمود الاقتصادي في وجه العدوان من خلال انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف قطاعات المحافظة. ودعا محافظ صنعاء الى الخروج المشرف يوم غدا 26 مارس لنوصل رسالة للعالم أجمع بأننا مستمرون في صمودنا وثباتنا في وجه العدوان، وتحت رأية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي يمضي بالشعب اليمني قدما نحو الاستقلال والعيش الكريم.

من جانبه اثنى الوكيل الاول للمحافظة حميد عاصم على الصمود الاسطوري الذي يسطره شعبنا في وجه تحالف العدوان طيلة ستة أعوام. لافتا إلى أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومن خلفها أمريكا ادركت اخيرا بأنه قد فشلت فشلا ذريعا في اليمن ، ولاخيار امامها الا انهاء عدوانها وحصارها واعلان هزيمتها.

ومن جانبه أشار الأستاذ عبدالكريم عاطف الى ان الشعب اليمني قد سطر أنصع الصفحات ونحن على مشارف العام السابع من العدوان وسيسجلها التاريخ بأحرف من نور وهم يواجهون أعتى عدوان شهدته البشرية..لافتا الى اهمية التحرك في كل مامن شأنه مواجهة الاعداء واغاضتهم.

الى ذلك وعقب اختتام الفعالية توجه محافظ صنعاء برفقة مدير أمن المحافظة العميد يحيى المؤيدي ووكلاء المحافظة ورئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام، توجهوا لتدشين قافلة مالية ودوائية وغذائية مقدمة من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء.

وقد اشتملت القافلة على مبلغ مالي مقداره 40 مليون ريال اضافة الى عدد من السيارات المحملة بالاغذية والدواء رفدا للمجاهدين. وخلال التدشين اكد محافظ صنعاء ومدير الأمن بالمحافظة ان هذه القافلة هي باكورة القوافل التي ستخرجها محافظة صنعاء وستستمر في تسييرها على مدى الاسبوع القادم من مختلف مديريات المحافظة.

حضر الفعالية وتدشين القافلة وكيل وزارة الارشاد صالح الخولاني ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات وعدد من القيادات الامنية والمشائخ والشخصيات الإجتماعية بالمحافظة.