المشهد اليمني الأول

زامل يوم الصمود

كلمات| عبدالسلام المتميز

أداء| عيسى الليث

يوم الصمود أقبل على شعب الإيمان

قـــــوة عزيـــــمة معنـــوية بطـــولات

يثوّر إعصــــار اليمانيــن طوفان

ويتوّج صـمود اليمن بانتصارات

من بعد ست سنين والحلف خسران

مـا زداد من عدوانه إلا خســـارات

وبفضل ربي شعبنا ازداد إيمان

تطوير تصنيع ابتكار اختراعات

والشعب في السابع فتح خط نيران

من قوة الله فوق فوق الخيــالات

بصمود أسطوري قهر كل طغيان

وفــــاق تقديراتكـــم والحـسابـات

لو كل مافي الأرض في يد سلمان

وأحدث سـلاح إنجلتـرا والولايات

لو يطلع المريخ يجمع له أدوان

ومعه عِدَاد الرمل مونة ودانات

فمحال يغلـب خالـق الإنس والجان

ومحال نخشى غير رب السماوات

قولوا لحلف سعود لو كان ما كان

هيهــات نركع للطواغيت هيهــات

ونسيتوا انْ شعب اليمن شعب الإيمان

وان احتلاله سابـــــــع المستحيـــلات

وانّ اليمن أصبح مسلّح بقــرآن

وان الكرامة فوق كل اعتبارات

الفضل كل الفضل في سر وإعلان

للخالــق الجبـــار في كـل الأوقـات

#اليوم_الوطني_للصمود

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