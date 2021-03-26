المشهد اليمني الأول

تستمر الإنشقاقات من صفوف مرتزقة العدوان، مابين جنود وقيادات ألوية وقيادات كتائب وعلى مستوى جميع جبهات محافظات الجمهورية اليمنية.

وقد استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 11 من المغرر بهم، بينهم قائد كتيبة أمن ما يسمى بمحور البقع المقدم أكرم خالد والذين عادوا إلى صف الوطن من عدد من معسكرات العدوان ومرتزقته بالمناطق الحدودية.

وخلال الاستقبال عبر العائدون عن امتنانهم للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا على قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى الصف الوطني وترك الغزاة والمرتزقة.

ودعوا من تبقى من زملائهم الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة بأمن وسلام إلى صف الوطن والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية لنيل شرف الدفاع عن السيادة الوطنية.