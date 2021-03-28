المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر سعودية عن اختفاء الفتاة “وطن” ابنة الصحفي السعودي المعارض لآل سعود الراحل صالح الشيحي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية معارضة فقد تساءل مغردون سعوديون عن مصير “وطن” وذلك بعد توقف حسابها عبر موقع “تويتر” لأسباب مجهولة.

وقال حساب “معتقلي الرأي”: توقُّف حساب تويتر للشابة “وطن” ابنة صالح الشيحي، ولا تزال الأسباب مجهولة. كما أفاد “معتقلي الرأي” بتوقُّف حساب تويتر للسيدة سلوى الشهري زوجة الحقوقي المعتقل محمد العتيبي، ولا تزال الأسباب مجهولة أيضاً.

وتساءلت حسابات لحقوقيين ومعارضين عن مصير سلوى الشهري ووطن الشيحي وما إذا كان النظام السعودي قد اعتقلهن وخاصة أنهن مختفيات ولا أحد يعلم عنهن شيئاً.