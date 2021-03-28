المشهد اليمني الأول

واصل مرتزقة العدوان ، اليوم الأحد، خرق اتفاق التهدئة في جبهات الحديدة ، محاولين التسلل في مديرية التحيتا.

وأوضح مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من إفشال محاولة تسـلل لمرتزقة العدوان جنوب غرب التحيتا ..

ولفت الى أن محاولة التسلل ترافق معها تمشيط مكثف بمختلف العيارات، بالتزامن مع غارتين للطيران العدوان التجسسي على مطار الحديدة.

وأدان المصدر الخرق الفاضح لمرتزقة العدوان والذي أتي بعد ساعات من شن طيران العدوان غارة على مديرية اللحية ..

واكد أن الجيش واللجان الشعبية في جهوزية عالية لكل الخيارات وأن على قوى العدوان تحمل المسؤولية الكاملة.