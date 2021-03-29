المشهد اليمني الأول

سلطت صحف فرنسية الضوء على الوضع في اليمن، بعد ست سنوات من قيام تحالف دولي بقيادة السعودية وبدعم من الولايات المتحدة، بشن هجوم عسكري بدعوى مساعدة حكومة المرتزقة ضد الحوثيين، والنتيجة: الخسائر البشرية مأساوية، والرياض باتت محاصرة، كما أن تقاسم السلطة بين الفصائل المختلفة أصبح أمر لا مفر منه.

ففي البداية، قالت صحيفة “ويست فرانس”: انهار اليمن حرفيا، مقارنة بسوريا، إذ أودت ست سنوات من الحرب بحياة مئات الضحايا (10000 إلى 20000)، إضافة إلى أن السكان المدنيين يموتون ببطء”.

وأشارت إلى أنه يوجد داخل هذا البلد الفقير ما لا يقل عن 250000 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، ناهيك عن تدمير النظام الصحي بالكامل، فيما يعتمد حوالي ثلثي اليمنيين البالغ عددهم 29 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

جرائم حرب سعودية في اليمن

ونوهت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في 26 مارس/ أذار 2015، شن السعوديون هجومهم رسميا لإنهاء الحرب الأهلية، حيث قامت الرياض بتشكيل تحالف عدوانيمن الدول العربية الصديقة (الإمارات، مصر وغيرهم …) لمساعدة الفار عبد ربه هادي، الذي خسرت قواته بالفعل العاصمة صنعاء لصالح الحوثيين الذين جاءوا من الشمال.

ولفتت إلى أن الحرب كانت لهدفين رئيسيين: القضاء على الحوثيين الشيعة في إطار مواجهة نفوذ عدوهم الإقليمي، إيران المتهمة بدعمهم، وتحقيق نصر “سهل” للأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع آنذاك، الابن المفضل للملك العجوز الذي كان على شك تعيينه وريثا للعرش.

وعن أسباب فشل الرياض في تحقيق هدفيها، قالت “ويست فرانس”: السعوديون لديهم الموارد اللازمة، قوة ضاربة جوية وبحرية، ولكن لا يكاد يكون هناك أي قوات برية، فرغم القصف الجوي وإرسال المرتزقة السودانيين للحرب، لم يستطع التحالف السعودي دحر الحوثيين الذين، على العكس، يحاصرون اليوم محافظة مأرب الهامة.

ما الوضع الآن؟

وتشدد “ويست فرانس” على أن الوضع الحالي مجمدا، فالسعوديون أيقنوا أنهم لا يستطيعون الانتصار عسكريًا، وفي الوقت نفسه لا يمكنهم الانسحاب من جانب واحد دون فقدان ماء الوجه، ومن هنا جاءت مبادراتهم لوقف إطلاق النار وآخرها الاثنين 23 مارس/ أذار، لكن الحوثيون، الذين هم في وضع أفضل، طالبوا برفع الحصار أولا قبل أي حوار.

من جهتها، قالت صحيفة “لاكروا”: بعد ست سنوات من دخول التحالف الدولي بقيادة السعودية إلى ساحة الحرب، تحقق طائرات الحوثيين المسلحة بدون طيار نتائج أفضل من الصواريخ الباليستية، فبحسب السعودية، ما لا يقل عن 45 هجوماً ضربوا المملكة منذ بداية العام، ويهدد الحوثيون أيضا باستهداف مدينتي أبو ظبي ودبي الثريتين في الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت إلى أن الحوثيين يقولون إنهم يصنعون الطائرات بدون طيار، التي تحمل علامة “صنع في اليمن”، محليًا، ويوصف الحوثيون هذه الهجمات بأنها رد على الغارات الجوية للتحالف خاصة على مأرب آخر معقل لحكومة المرتزقة في الشمال وتقع في قلب منطقة نفطية استراتيجية.

وحول الوضع الحالي، ذكرت “لاكروا” أن الخبراء يتفقون على نقطة واحدة: القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2015، والذي يطالب الحوثيين بالانسحاب “من جميع المناطق التي سيطروا عليها” ولا يزال يشكل الأساس لمقترحات التفاوض الأمريكية، وكذلك مبادرة وقف إطلاق النار السعودي الأخيرة، أصبح من الماضي.

ونقلت عن جمال بن عمر، المبعوث الأممي الخاص السابق إلى اليمن قوله: “مع توسع سيطرة الحوثيين على البلاد أكثر مما كان في عام 2015، هل من الواقعي توقع قبولهم الاستسلام؟ “، مضيفا “الاستمرار في المطالب التي لم يتم قبولها عام 2015، وعلى مدى السنوات الست المقبلة، لن يؤدي إلا إلى استمرار الحرب”.

وشددت الصحيفة على أن الوضع الإنساني يتفاقم، فوفقًا للأمم المتحدة، أكثر من 16 مليون يمني عرضة للجوع هذا العام، وما يقرب من 50000 منهم يعيشون بالفعل في ظروف قريبة من المجاعة ويمكن أن يموت 400000 طفل دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد.