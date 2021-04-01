المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، الأربعاء، 18 غارة جوية على عدة مناطق في محافظتي مأرب والجوف.

وأوضحت مصادر أمنية أن طيران العدوان شن 6 غـارات جوية على مديرية صرواح و4 غارات جوية على مديرية مجزر و3 غارات على مديريتي ماهلية ومدغل في محافظة مأرب، مضيفة أن طيران العدوان شن 5 غارات جوية على محافظة الجوف تركزت على مديرية خب والشعف.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبت أكثر من 175 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية .

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا و الفازة والجبلية، و24 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 363 صاروخا و قذيفة و 138 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.