المشهد اليمني الأول

اختتمت أمس بمقر جمعية التحرير التنموية الدورة التدريبية المكثفة التي نظمها المركز الاول للأسر المنتجة التابع للجمعية بمجال فن التجميل والعناية بالشعر. وأوضحت رئيسة المركز أ. يسرية المقشي ان هذه الدفعة من الخريجات تعد الدفعة الثانية التي تكمل تخرجها من المركز، حيث سبق قبل فترة وجيزة تخرج عدد من طالبات دورة صناعة البخور والعطور.

مضيفة أن عدد المتدربات الخريجات بالدورة الحالية بلغ ( 40 متدربة ) تلقين على مدى خمسة أيام تدريبات مكثفة نظرية وعملية ما يؤهلهن للعمل لاحقا بهذا المجال باقتدار وتمكن. معربة عن شكرها للمدربة المتميزة أ. ليلى السهيلي وكذلك أ. عبدالله الحمادي مالك محلات فاتن للتجميل التي رعت إقامة الدورة بالشراكة مع الجمعية وقدمت هدايا مميزة للخريجات في حفل اختتام الدورة.

26سبتمبرنت:هناء معياد