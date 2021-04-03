المشهد اليمني الأول

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق موكب المومياوات الملكية في مصر من أمام المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة في طريقه إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط شرقي القاهرة. وبدأت الاحتفالية باطلاق 21 طلقة مدفعية، إيذانا بتحرك الموكب الذي يضم 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات (18 ملك و4 ملكة)، بحسب “بوابة الأهرام”.

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية من صنع وزارة الإنتاج الحربي، فيما تعزف الموسيقات العسكرية المارش العسكري تحية وتقديرًا للموكب الملكي، بحسب المصدر ذاته. ويخترق “موكب المومياوات الملكية” شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر “موكب المومياوات الملكية” أحد أهم الأحداث المنتظرة في مجال السياحة والآثار في مصر، وسيتم نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.

وجهزت السلطات خط سير محدد، وتصميمات فنية وتقنية، لنقل الموميات في موكب وعدت وزارة الساحة والآثار المصرية بأنه سيكون “مهيبا”. ويشارك في الموكب العديد من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز ونيللي كريم ومنى زكي وحسين فهمي. وفي وقت سابق اليوم السبت، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعوة للمصريين قبل انطلاق موكب المومياوات الملكي. وغرد السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “كل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ”.

وتابع الرئيس المصري في تغريدة أخرى: “إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.

وترجع المومياوات الملكية إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.