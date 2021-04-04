زامل رجال الهندسة.. جديد عيسى الليث (نص + فيديو+صوت)

المشهد اليمني الأول

زامل رجال الهندسة

كلمات| بندر النمري​

أداء| عيسى الليث

ازرع السجيل في كل بندر واغرسه

والفريسة صيد أبوها ودق أوكارها

والهدف يالقرم جهز كمينه وادرسه

وان دخل حقل المبيدات ولع نارها

وضِّع القفاز داخل مكانه واحرسه

وانسف أرتال العدو نسف واخف آثارها

واذكر الباري وسبح بحمده قدسه

واستمد العون منه ودوس اخطارها

يا سلام الله يبلغ رجال الهندسة

حي طاريها وفزعاتها واخبارها

قوم في التنكيل بالمعتدي متمرسة

كلما زاد العراقيل زاد اصرارها

الثقه بالله في أعماقهم متأسسة

والولاء الصادق للأعلام دوم شعارها

والله انكم للوفاء والمراجل مدرسة

يا حماة الأرض وأبوابها واسوارها

بأسكم معروف يوم الوغى متحمسة

تشهد الجبهات للهندسة وادوارها

اسحق الغازين واهل الخنا والغطرسة

واشفوا أكباد الثكالى وشلوا ثارها

لا قرح زلزال فيهم يدقوا الريوسة

من هرب تستقبله عين بانفجارها

ينفجر عاصف ومن هو أمامه يكنسه

لا تشظى في قوى الشر يطوي اعمارها

نصر ربي في الميادين دايم نلمسه

واحدة العالم خفايا البشر واسرارها

ودف ملوك الزهايمر وحلف الهلوسة

غرهم نفط الصحاري ودفع آبارها

واجهوا ذا الشعب لله دره مشرسة

ما يفرط في المسيرة ولا في انصارها

الزامل صوت

