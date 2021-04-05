وزارة الداخلية تنعي وفاة العميد سلطان زابن

المشهد اليمني الأول

نعت وزارة الداخلية مساء اليوم الإثنين، وفاة العميد سلطان زابن مدير عام البحث الجنائي، في بيان لها.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم

تنعي وزارة الداخلية والوحدات الأمنية التابعة لها وفاة العميد سلطان زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي وافته المنية -اليوم – إثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء الأمني والوطني.

لقد كان الفقيد أحد قيادات وزارة الداخلية الذين عملوا بكل جد وإخلاص، وكان صادقا صدوقا ثابتا في كل المواقف والملمّات، وأحد قادة الجبهة الأمنية الذين واجهوا المخططات الإجرامية بكافة أنواعها، وإن رحيل الفقيد العميد سلطان زابن يمثل خسارة كبيرة للوطن.

حيث كان قائدا أمنيا ومجاهدا عظيما ينفيذ المهام الموكلة اليه بكل اقتدار، وكان أحد راسمي العمل المؤسسي الأمني والجنائي في وزارة الداخلية، وله دور عظيم في تحقيق الإنجازات الأمنية وإحباط مؤامرات العدوان التي تستهدف الجبهة الداخلية، وعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وضبط الجريمة والحد منها.

وبهذا المصاب، تنعي وزارة الداخلية منتسبيها ورفاق الفقيد وأسرته وذويه، وكل أبناء الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

صادر عن وزارة الداخلية

الأثنين 5 إبريل 2021م