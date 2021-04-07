المشهد اليمني الأول

نعت قيادة دائرة التوجية المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر وفاة الصحفي الكبير يحيى حسين السدمي مديرتحريرموقع 26 سبتمبرنت. الذي وافاة الاجل أمس بعد اصابته بوعكة صحية ألزمته الفراش لعدة أيام.

ويُعد الزميل السدمي من أبرز الصحفيين اليمنيين منذ مطلع الثمانينات في المجال الصحفي والاعلامي وكان مثالا للاخلاق ورمزا للتفاني في مجال عمله وعمل مراسلاً لعدد من الصحف العربية وله ديوان شعري لم يصدر إضافة الى كتاب يوثق فيه تجربته الصحفية اثناء تغطيته للعديد من الاحداث التي مرت بها بلادنا لاسيما بعد إعادة تحقيق الوحدة.

تفمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.