المشهد اليمني الأول

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الخميس لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان المحتل ومن اتجاه لبنان.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا أنه في حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأضاف المصدر العسكري أن العدوان أدى إلى إصابة 4 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وبحسب مراسل المنار فإن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية معادية للكيان الإسرائيلي في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.