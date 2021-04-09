المشهد اليمني الأول

قتل فيليب آدامز لاعب فريق سان فرانسيسكو 49 لكرة القدم الأمريكية خمسة أشخاص، قبل أن يقدم على الانتحار اليوم الخميس. وبين القتلى الخمس، طبيب بارز في ولاية كارولينا الجنوبية وزوجته وحفيديهما بعمر9 و5 أعوام.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام، إن والدي آدامز يعيشان في روك هيل بالقرب من منزل الطبيب، الذي كان يعالج اللاعب. وأضاف المصدر أن آدامز قتل نفسه بعد منتصف الليل بسلاح عيار 45.

وقال مكتب عمدة مقاطعة يورك إن عملية البحث استغرقت ساعات قبل العثور على المشتبه به في منزل قريب.

لعب آدامز، البالغ من العمر 33 عاما، للعديد من الفرق بينها سيفنتي سيكسيرز وأتلانتا فالكو.