المشهد اليمني الأول

وزارة الدفاع السعودية تقول إن السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام في حق ثلاثة جنود اتهمتهم بـ”الخيانة العظمى”.

نفذت السلطات السعوديّة اليوم السبت، حكم الإعدام في حق ثلاثة جنود اتهمتهم بـ”الخيانة العظمى”، حسبما أفادت وزارة الدفاع السعوديّة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكوميّة “واس” على موقعها، إنّ الجنود محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي، أقدموا على “ارتكاب جريمة الخيانة العظمى”.

الوزارة أوضحت أنّ التحقيق معهم “أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخلّ بكيان المملكة ومصالحها العسكريّة”، من دون تحديد هويّة أو طبيعة “العدو”.

وتمّ تنفيذ حكم الإعدام اليوم السبت، “بقيادة المنطقة الجنوبيّة”، قرب الحدود مع اليمن.

يذكر أن السعودية انتهكت مراراً القانون الدولي، وقد كثرت في الأعوام الأخيرة أحكام الإعدام داخل المملكة، وكلها تصبّ في خانة “التعبير عن الرأي”.

في حين لا تلتزم المحكمة السعوديّة بالمعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة، ونادراً ما يُسمح للمتهمين بتعيين محامين للمرافعة عنهم. وفي كثير من الحالات، لا يتمّ إبلاغهم بكيفيّة سير الإجراءات “القانونيّة” ضدهم.

يذكر أن منظمة “مشروع مناهضة عقوبة الإعدام” قالت إن السلطات السعوديّة أعدمت أكثر من 130 شخصاً خلال عام 2019، أغلبهم من معارضي ولي العهد محمد بن سلمان وبينهم 6 كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم.

وتابعت المنظمة أنه منذ تسلّم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه مقاليد الحكم أُعدم في “السعودية 709 أشخاص، بينهم 7 أطفال”.