المشهد اليمني الأول

أدان المركز الأمريكي للعدالة قرار حكومة المرتزقة وحكومة السعودية منع المسافرين اليمنيين من الدخول للأراضي اليمنية بسياراتهم رباعية الدفع، بذريعة أن هذا النوع من السيارات غير مصرح به الدخول إلى اليمن والذي يعد إجراء غير مبرر.

وأضاف المركز الأمريكي للعدالة أن ما يتعرض له المئات من المغتربين اليمنيين العالقين في منفذ الوديعة منذ اسبوعين وسط معاناة شديدة بالصحراء يعد أزمة إنسانية تضاف إلى قائمة الأزمات التي يعيشها المواطن اليمني منذ اندلاع الحرب قبل 6 سنوات.

وأكد المركز أن منع اليمنيين بنسائهم وأطفالهم من العودة إلى بلدهم منذ أيام يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت لهؤلاء حرية التنقل والسفر والعودة الى وطنهم. وطالب المركز الأمريكي بسرعة السماح للعالقين بمفذ الوديعة بالمغادرة وحل المشكلة التي تسببت بمعاناة العديد من الأسر اليمنية القادمة من الأراضي السعودية لقضاء فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.