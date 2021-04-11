المشهد اليمني الأول

تخرجت اليوم الأحد ، الدفعة الأمنية الأولى ” دفعة الصمود ” لفرع قوات النجدة أمانة العاصمة.

وشهد حفل التخرج الذي حضره اللواء الركن عبدالحميد المؤيد مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء علي حسين الحوثي قائد قوات النجدة، واللواء علي سالم الصيفي وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد الركن معمر هراش مدير أمن العاصمة، ومدير عام المرور مجيب الرحمن العمري، عرض عسكري لقوات أمنية وآليات رمزية من قوات النجدة، أوضحت مهارات التأمين المطاردة و استخدام الأسلحة المختلفة.

وفي الحفل ألقى نائب قائد قوات النجدة العميد سعد النوفاني كلمة أوضح فيها أنه بالرغم من ظروف العدوان والحصار الذي دخل عامه السابع ، إلا أنها لم تحول دون تأدية المهام الجهادية والأمنية حيث عملت قوات النجدة وبدعم من قيادة وزارة الداخلية للنهوض بمستوى الأداء لمنتسبيها وتطوير آليات العمل.

مؤكدا أن أهم خطط قوات النجدة لهذا العام وبالتنسيق مع أمن العاصمة تتمثل في إعادة الانتشار وتقسيم أمانة العاصمة إلى مناطق نموذجية لقوات النجدة، مبيناً أنه سيتم استبدال الدوريات والنقاط الثابتة بدوريات متحركة على مدار الساعة.مشيراً إلى الدور المتميز لقيادة قوات النجدة، وما تبذله من جهود في سبيل إقامة الدورات التدريبية لمنتسبي فرع النجدة بأمانة العاصمة.

من جانبه أكد قائد فرع قوات النجدة بالأمانة العقيد أحمد حسين الهادي ، مواصلة منتسبي قوات النجدة القيام بدورهم على الحفاظ في أمن واستقرار العاصمة.. مشيرا أن وطننا يمر بمرحلة استثنائية تتطلب من الجميع تطوير خططه وآلياته في مواجهة التحديات الأمنية التي فرضها واقع العدوان الغاشم على بلادنا.

وأضاف أن هذه الدفعة الأمنية ستكون مساندة لإخوانهم في شرطة المرور والوحدات الأمنية الأخرى لتعزيز الأمن والاستقرار بأمانة العاصمة.

كما أكدت كلمة الخريجين من دفعة الصمود الأولى ، الاستعداد للتحرك الى مختلف الميادين لحفظ الأمن والاستقرار والالتحاق بأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات لمواجهة قوى الارتزاق والعمالة.

وتخلل الحفل قصيدة شعرية القاها الشاعر المجاهد أمين الجوفي نالت استحسان الحاضرين.

حضر حفل التخرج العميد زكريا الشرفي مدير عام شؤون الضباط والعقيد عبدالله العقر نائب مدير عام المرور وعدد من قيادات وضباط و أفراد قوات النجدة.