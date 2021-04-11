المشهد اليمني الأول

دشنت اليوم في أمانة العاصمة صنعاء عدد من الوزارات والمكاتب التنفيذية والفروع الأمنية والصحية حملات نظافة واسعة وتوعية شاملة استعداد لشهر رمضان المبارك واستجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي بالمشاركة المجتمعية والرسمية الواسعة في أعمال النظافة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ونفذت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، أعمال نظافة واسعة في مبناها ومحيطه والشوارع المجاورة بصنعاء تحت شعار ” أهلا رمضان”. مؤكدين ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية والشعبية لتكثيف أعمال النظافة والالتزام بها كمسؤولية وسلوك حضاري لخلق بيئة نظيفة وصحية، وتوعية المجتمع بالحفاظ عليها.

الى ذلك نفذ موظفو وكوادر المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة، حملة نظافة واسعة وتوعوية شاملة لمبنى المكتب ومرافقه بصنعاء.

وأوضح المشاركون أن أعمال النظافة جاءت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدين الحرص على تجسيد النظافة كواقع وسلوك يسهم في تعزيز الهوية الإيمانية.

كما نفذت وزارة الصحة العامة والسكان والقطاعات التابعة لها، أعمال نظافة واسعة في مرافقها والشوارع المحيطة بها، معتبرين أن دعوة قائد الثورة لاستقبال شهر رمضان بأعمال النظافة تعكس الاهتمام برقي المجتمع والحرص على القيم الحضارية والإنسانية والدينية في الحفاظ على النظافة وترسيخها في السلوك اليومي.

وقال الدكتور المتوكل “نحن في القطاع الصحي بشكل خاص اهتمامنا كبير جداً بالنظافة لأنها تتعلق بحياة المرضى لا سيما مكافحة العدوى”، وحث العاملين في المرافق الصحية والمستشفيات على تعزيز النظافة كقاعدة أساسية لأنها تتعلق بحياة الناس.

واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى استقبالاً لشهر رمضان المبارك، وتعزيزاً للدور المجتمعي والقطاعات الرسمية والخاصة في أعمال النظافة. نفذت قيادة وموظفو مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة اليوم، أعمال النظافة تحت شعار ” أهلاً رمضان”.

واستهدفت أعمال النظافة بمشاركة الكادر الاداري والصحي مرافق المستشفى والمساحات الداخلية والمحيطة به، وممرات المرافق التابعة له، ورفع المخلفات والنفايات والأتربة من أمام المستشفى.

وفي السياق نفسة نفذت شركة النفط اليمنية، حملة نظافة شملت مبنى الشركة والشوارع القريبة المحيطة بها، مشيرين إلى أن التفاعل الكبير مع الحملة يعبر عن مستوى الوعي بأهمية النظافة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة والمنظر الجمالي للشوارع والأحياء السكنية.

كما أكدوا الحرص على تجسيد النظافة كواقع وسلوك ديني وحضاري يسهم في تعزيز الهوية الإيمانية إلى جانب ترسيخها كثقافة مجتمعية ينبغي الالتزام بها كممارسة وسلوك يومي.

الى ذلك دشنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية حملة النظافة الشاملة، استجابة لدعوة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.

كما دشنت كلية الشرطة اليوم حملة النظافة الشاملة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك. مشيرا إلى أن شهر رمضان محطة إيمانية لتنقية النفوس وتصفية القلوب وطهارتها من الأوزار والذنوب، ويجب أن نستقبله بنظافة الأحياء والشوارع والمدن والقرى ليكتمل المشهد الإيماني، لننعم بأجواء روحانية في الشهر الكريم.

كما دشن مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين بوزارة الداخلية العميد أسامه مفضل ، حملة النظافة والتوعية الشاملة في إطار التهيئة لقدوم شهر رمضان المبارك، مؤدين على أهمية التهيئة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال الممارسات الدينية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف والتي نجسد من خلالها ثقافة القرآن والهوية الإيمانية في القول والعمل.

هذا ونفذت قوات الأمن المركزي، حملة نظافة واسعة امتدت من جولة عصر وحتى باب اليمن ، وشارك فيها قيادات الأمن المركزي وعدد كبير من الضباط والأفراد. داعين أبناء الشعب للتفاعل مع حملة النظافة وأن نستقبل الشهر الكريم بتنظيف مدننا من الاوساخ وتنظيف نفوسنا من المشاعر التي تتنافى مع القيم الإسلامية.

وفي سياق متصل نفذت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وجامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، أعمال نظافة واسعة وشاملة في ساحاتها وأروقة الكليات والشوارع المحيطة

ولفت المشاركون إلى أن أعمال النظافة جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للارتقاء بخدمة النظافة كل في إطار منزله و حارته ومؤسسته للحفاظ على بيئة آمنة خالية من الأوبئة والأمراض. مثمنين تفاعل كوادر المجلس في تنفيذ أعمال النظافة استجابة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.

الى ذلك نفذت وزارة الشباب والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب والقطاعات والجهات التابعة حملة نظافة واسعة وتوعوية واسعة تحت شعار ” أهلا رمضان”. مؤكدين حرص الوزارة وكافة القطاعات والجهات التابعة لها على أن تكون النظافة سلوك دائم للحفاظ على جماليات المساحات المحيطة بالوزارة والمرافق التابعة لها رغم تعرضها للتدمير من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي.