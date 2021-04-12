المشهد اليمني الأول

” خاص ”

– كورونا ليس برئ تجاة تعطيل الحج

قبل ثلاثة ايام اصدر النظام السعودي عبر وزارة الداخلية بيان بفرض غرامات مالية على من يؤدي العمرة او يصلي في الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان المبارك وبالمقابل الكيان السعودي يقيم ويشجع ويروج على حفلات المجون والخمور في بلاد الحجاز الحرمين الشريفين واستغفر الله العظيم سلفا وكأن فيروس كورونا يستهدف المؤمنيين في بيت الله الحرام ولايستهدف العصاة البغاة في اماكن الفحش والفجور؟

وبذلك يكون كورونا سلاح اليهودي الصهيوني بامتياز لاستهداف رمز وحدة الامة الاسلامية عربا وعجما ضمن سلسلة مؤمرات ومحاولات القضاء على رمز وحدة المسلمين من الماضي للحاضر وحتى المستقبل وحتى يوم القيامة حيث حاول الاعداء بصفة عامة واليهود بصفة خاصة بوعي وتعصب وحقد وحسد من استهداف رمز وحدة المسلمين الذي يقض مضاجع الاعداء في تل ابيب وواشنطن ولندن تحالف اليهود والنصارى.

– الامريكي هدد بقصف مكة المكرمة بالنووي واليهودي بالمقايضة المُفتعلة

ففي مكة يوجد برجان طويلان في شكل منارتين شامختين تحيطان بعلبة سوداء عريضة ! يعبدها المؤمنون ! ويتوجَّهون إليها في حجهم المقدس، وإلى هذا الشيء الرمزي يتجه المسلمون في صلواتهم).

بهذه العبارات التحريضيَّة والمثيرة تحدَّث اليهودي الصهيوني(ريوفن كورت)يوم (14/9/2001م) في أعقاب احداث تدمير برجي التجارة العالمية في امريكا نيويورك سبتمبر 2001م ،

حيث كتب ذلك في مقالة له نشرت في مجلة (إسرائيل من الداخل) واليهودي يقصد من وراء ذلك ان الارهاب الاسلامي المزعوم دمر برجي التجارة العالمي في امريكا وعلى امريكا ان ترد بقصف الكعبة المشرفة على اعتبار ان التكفير الوهابي يمثل الاسلام وان معظم من قام بالعملية يحملون الجنسية السعودية واسلام دين الرحمة للعالمين برئ من التكفير الوهابي اليهودي وباعترف رئيس الكيان الاسرائيلي السابق بن تسيفي .

اما الكاتب الأمريكي “ريتش لوري” و في مجلة “ناشيونال ريفيو” اقترح ضرب مكة المكرمة بالقنبلة النووية، . كذلك ” توم تانكريدو ” النائب السابق بالكونجرس الامريكي واثناء المنافسة التمهيدية كمرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الامريكية في عام 2008 هدد بضرب مكة وقصفها بالنووي؛ بحجَّة منع أي هجوم نووي من قبل التكفير الوهابي السعودي على الولايات المتحدة الأمريكية! ولكنه انسحب بعد ذلك من السباق الرئاسي الرئاسي لمصلحة ” ميت روني “.

“اسحق بن تسيفي ” من يهود اوكرانيا وثاني رئيس للكيان اليهودي ” 1952- 1963،” وهو مؤرخ يهودي كتب عن الفرق اليهودية الموثقة بموسوعته ” يهود الدونمة ” التي نشرته دار النشر اليهودية في أمريكا العام 1957م، باللغة العبرية، وترجمه للإنكليزية اليهودي ” إسحاق عبادي “، وأعادت طبعه للمرة الثانية في العام 1961،

والذي ذكر فيه المؤرخ اليهودي ” بن تسيفي مايلي :”هناك طوائف دينية لا تزال تعتقد نفسها جزء من بني إسرائيل اليهود رغم اختلاف اسلوبهم من مجموعة الشعب اليهودي، ومن هؤلاء … طائفة الوهابية وهي مسلمة في الظاهر الا أنها تقيم سرا الشعائر اليهودية ”

وبذلك نستوعب لماذا الطائفة الوهابية اليهودية تكفر المسلمين عامة وشيعة اهل البيت بصفة خاصة ولماذا سلاح الجهاد الوهابي موجه نحو المسلمين فقط لاغير ومع الاستعمار الغربي النصراني ومع تل ابيب تحالف وسلام وسياحة وترفيه .

ولماذا ولماذا واصبحت القصة مفضوحة ومكشوفة بالقرن الواحد والعشرين فابناء البلاد مُحتلين وكفار ومجوس وفرس وسلالة وكهنوت وميليشيات في اوطانهم بينما المُحتل اليهودي الصهيوني لفلسطين هو ابن البلاد والجيش الاسرائيلي يقصف مليشيا النظام السوري النصيري العلوي ويدمر مواقع المليشيات الشيعية الايرانية في سوريا هكذا تعرض قنوات الاعلام السعودي واخواتها الخبر في نشرات الاخبار وكذلك قناة الجزيرة واخوانها محوراخوان قطر وتركيا وخارطة فلسطين اختفت في نشرات الجزيرة وحلت مكانها خارطة اسرائيل والضفة وغزة . ومع ذلك لايزال البعض يعتبر الوهابية والاخوانية يمثلون الاسلام .

– بريطانيا تقصف المسجد الحرام” ثم سايكس – بيكو واحد.

في يونيو 1916م الطائرات البريطانية تقصف الحرم المكي الشريف مدعومة بحملة اعلامية كبيرة في الاعلام العربي والغربي والعالمي والاتهام والادانة الفورية للسلطنة العثمانية بذلك لتهييج واثارة الرأى العام العربي على المُحتل العثماني التركي ” مهمة السلطنة العثمانية انتهت” والثوار العرب بالثورة ضد الاحتلال التركي في الشام والعراق والحجاز والشهيد الحجازي ناصر السعيد وثق ذلك في كتابة تاريخ آل سعود من صفحة485- 489

حيث قال : “قام الانجليز بقذف بعض الاماكن المقدسة في مكة المكرمة وحول الكعبة المشرفة بالقنابل من طائراتهم واشاعوا ان الاتراك فعلوا ذلك ليثيروا الناس على الاتراك والشريف حسين ملك الحجاز وشريف مكة المكرمة والمدينة المنورة يعلن قيام الثورة العربية الكبرى ضد الاتراك الذين قصفوا مكة المكرمة ويطلق الرصاصة الاولى للثورة من من نافذة قصره ويعلن بيان الثورة في حزيران يونيو 1916م

حيث ورد بالبيان مايلي :” رمى الاتراك قبلة المسلمين وكعبة الموحدين بقنبلتين والثالثة في مقام ابراهيم عدا ماوقع منها في بقية المسجد وفي هذا من الاستخفاف والازدراء بالبيت الحرام … الى اخر نص البيان المنشور في كتاب ناصر السعيد فالتف العرب والقوميين العرب حول الشريف حسين وتحالفوا مع بريطانيا وفرنسا ضد الاحتلال التركي مقابل

وعد استعماري بالدولة العربية الواحدة وبرئاسة الشريف حسين ماعد مصر وعدن ولواء اسكندرونة السوري وكانت خديعة العرب المعروفة باتفاق الانجليزي سايكس والفرنسي بيكو على احتلال وتقسيم الوطن العربي ثم تنصيب حكام عملاء بانظمة ملكية ثم ميلاد المولود اللقيط المسمى اسرائيل الصغرى بالقرن العشرين

-العدو الصهيوني يخطط لقصف الكعبة المشرفة ثم سايكس بيكو اثنين .

نشرت صحيفة هآرتس اليهودية في فبراير 2008م تقريرا والترجمة لمركز الاعلام – بيروت ، جاء فيه: “الكعبة.. هذا البيت الذي يتوجه إليه المسلمين عبر العالم خمس مرات يوميا، ويأتون إليه كل عام بالملايين، هو مصدر المتاعب لإسرائيل والعالم، وحان الوقت للتخلص منه وإبعاد خطر الإرهاب الإسلامي للأبد”،

ويضيف التقرير: “في الماضي حاولنا الإجهاز على الكعبة أثناء حربي الخليج الثانية والثالثة، لكن العمليتين كانتا محفوفتين بالمخاطر والارتدادات العكسية من قبل المسلمين، أما اليوم فلم تعد لمثل هذه الأخطار وجود، بات من المحسوم عند المخططين الإسرائيليين أن الكعبة ستزال من الوجود في الحرب القادمة، وأن إعادة بنائها من بعد سيكون مستحيلا بعد القضاء على أعدائنا”.

ويضيف التقرير: “هناك خطة ناجحة قد تكون الأقرب إلى التطبيق، وهي وإن كانت القيادات الإسرائيلية تتكتم عليها، إلا أنها من المرجح أن تتم من خلال القصف بعدة صواريخ إيرانية الصنع، يتم إطلاقها من الغواصات الإسرائيلية الموجودة في بحر العرب، مع إعداد صور يروج أنها التقطت عبر الأقمار الصناعية مدعومة بحملة إعلامية كبيرة في وسائل الإعلام العربية والغربية، لتؤكد أن تلك الصواريخ أطلقتها البحرية الإيرانية أثناء المعركة، وبالتالي تثور ثائرة المسلمين في شتى بقاع الأرض، فيعلنون الحرب على إيران إلى جانب إسرائيل وحلفائها، وهنا تحقق العملية عدة نجاحات لـ اليهود ” .

والكيان العبري يريد تكرار مافعله الاستعمار البريطاني بالقرن العشرين وبدلا من الصاق الجريمة بالاتراك سيتم الصاقها بايران ومقابل الوعد الاستعماري بالدولة العربية الواحدة للشريف حسين والقوميين العرب هناك وعود استعارية صهيونية بمشاريع مناطقية عنصرية بعد سراب واوهام الخلافة الاخوانية بثورة اخوان الربيع العبري العثماني ويراد تقسيم المقسم ثم سايكس – بيكو اثنين حسب قول المفكر المصري الراحل محمد حسنين هيكل ثم اسرائيل الكبرى مع فارق اساسي

وهو ان الشريف حسين استفاق بعد الخديعة وصحح من موقفة ولكن بعد وقوع الفأس بالراس وتم نفيه الى قبرص وقتله بالسم بينما اخوان الانجليز عامة لازالوا حتى اليوم مُستمرين بمشروع اليهود مع استفاقة خجولة لاخوان حماس غزة ونستثني منهم اخوان حماس الخنادق .

– ملوك الفساد والتكفير يستهدفون الكعبة المشرفة

تعددت الاسباب والهدف تدمير بيت الله الحرام الكعبة المشرفة فالإمبراطور البيزنطي (جستنيان) كان من أوائل من فكَّروا في تدمير الكعبة التي كانت ترمز لحضارة العرب؛

وأبرهة الحبشي حاول القضاء عليها ليس بسبب القليص او الحج الى كعبة سوق الملح -صنعاء المزعومة بل لسبب آخر كانت البشرية بصفة عامة تنتظره وابن اليمن بصفة خاصة بالانتظار من زمن سيف بن ذي يزن و الملك تُبع اليماني الذي استبقىٰ قبيليتي الأوس والخزرج في ارض مُهاجر خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله سلم ” يثرب ” المدينة المنورة وكتب تُبع اليماني للأوس والخزرج كتاب بنصرة الرسول الكريم حين ظهوره واودع الكتاب

وهو عبارة عن ” لوح من عظام الكتف ” في مكان عرف لاحقاً بدار ابو ايوب الانصاري وهو المكان الذي توقفت وجلست عليه “القصواء” ناقة رسول الله يوم الهجرة النبوية الشريفة …((دعوها انها مأمورة )) “حديث شريف ”

وعلى العكس من سيف بن ذي يزن وتُبع اليماني كان ماكان من المُحتل الحبشي لليمن ” ابرهة ” والذي ادرك وبطريقة ما ذلك الحدث العظيم الي يهدد الطغاة المجرمين واراد ان يجهض ذلك ومبكراً بهدم بيت الله الكعبة المشرفة واحتلال مكان ووطن مولد خاتم الانبياء والمرسلين لاستمرار عروشهم و هذا الحدث هو تكرار مشابهه لما حدث مع فرعون الطاغية مع سيدنا موسى عليه السلام حيث علم فرعون بان نهاية ملكه وعرشه على يد طفل يولد من بني اسرائيل فأمر فرعون بقتل كل طفل مولود وحكمة الله سبحانه وتعالى قضت بان يتربىٰ الطفل موسى في قصر فرعون الطاغية…الخ .

بعد تحرير اليمن من الاحباش توافدت الوفود العربية الى صنعاء لتهنئة ملك العرب واليمن ومنهم جد الرسول ” عبد المطلب ” ودار حديث على انفرد بين سيف وعبد المطلب

فقال سيف : لقد آن موعد وزمن مولد خاتم الانبياء والمرسلين وذكر له عدد من صفاته و عبد المطلب وبعد محاولات منه بالهروب من الاجابة الصحيحة

قال لسيف بن ذي يزن : لقد ولد من ذكرته بالصفات وانا جده واسميته محمد ” اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ”

فقال سيف :كنت اتمنى ان ادرك رسالته وانصره .

وحذره من خطر اليهود على الرسول الكريم وبانهم مهزومين .ويمن الانصار بنصرة الرسول الكريم ودين الرحمة للعالمين من يثرب المدينة المنورة ومن يمن الايمان ونفس الرحمن وكذلك في هذا الزمان وكما هزم اليمنيين الاوائل ابو رغال الحبشي سيهزمون ابو رغال السعودي .

والطاغية والسفاح يزيد بن معاوية بن ابي سفيان الاموي هدم الكعبة وكذلك الحجاج بن يوسف الثقفي هدم اجزاء من الكعبة بالمنجنيق اثناء حكم الملك الاموي عبد الملك بن مروان لاخضاع مكة المكرمة والمدينة المنورة واهلها بالقوة القاهرة لحكم نظام ملوك الفسادلبني امية وفي عام317هـ، القرامطة دمرو الكعبة ونقلوا الحجر الاسود الى البحرين بدعوى ان الكعبة احجار وشرك تعبد من دون الله وهي نفس عقيدة الوهابية التكفيرية فزيارة ضريح الرسول شرك والكعبة احجار تعبد من دون الله

دعى السلفي السعودي يوسف الأحمد ، عضو سابق في هيئة التدريس بجامعة محمد بن سعود في الرياض إلى هدم المسجد الحرام “لمنع الاختلاط” واعادة البناء بنظام الطوابق عشرة عشرين أو ثلاثين طابقاً أو “يؤخذ في الاعتبار الفصل بين الرجال والنساء”

وهناك احاديث عند جماعة التكفير الوهابي عن هدم الكعبة ومن هذه الاحاديث المكذوبة هوم الكعبة لاستخراج كنز بالكعبة وهي مبررات لتقبل الهدم ومن هذه الاحاديث ” عن ابي هريرة: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر و يؤكد إن الكعبة ستدمر الله على يد رجل من الحبشة: ”يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني انظر إليه اصيلع افيدع يضرب عليها بمساحيه ومعوله”.

وجاء في تفسير السويقتين إلى المثال التالي الرجل الذي سيهدم الكعبة أخر الزمن سيكون من الحبشة و ذو السويقتين وسيقوم بسرقة الكعبة.

– وهابي سعودي يدعو الى درء شر الشرك ونقل قبر الرسول الكريم من المسجد النبوي الشريف الى البقيع .

في سبتمبر من عام 2014 م نشرت المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي مجلة دورية تصدر كل أربعة أشهر، وتعني بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالحرمين الشريفين

نشرت في عددها الأول دراسة وبعدد 61 صفحة والتي أعدها عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن سعود في الرياض، الدكتور على بن عبدالعزيز الشبل، تحت عنوان ” عمارة مسجد النبي عليه السلام ودخول الحجرات فيه .. دراسة عقدية ”

حيث أوصى “الشبل” في الدراسة بنقل قبر الرسول الكريم من المسجد النبوي الشريف الى البقيع بهدم الجدار القبلي (العثماني المجيدي) وتوسيع مقدمة المسجد إلى الجنوب، وطمس الأبيات الشعرية من قصائد المدح المكتوبة في محيط الحجرة وعلى الاسطوانات وعدم تجديدها بالرخام الحديث حماية لجناب التوحيد، ودرءً لشر الشرك والتوسل والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقبرة وهو ميت ، بجانب طمس أسماء الصحابة والأئمة الاثني عشر من الحصوتين دفعا للمفاسد المترتبة على وجودها، وعدم تجديد طلاء القبة الخضراء وإزالة النحاس الذي عليها كحد أدنى.

وقال أن دراسته جاءت استقراءً لهذه العمارة فما بعدها من العمارات على مدى التاريخ، مُشددًا على المآخذ العقدية التي قامت بإدخال حجرات أمهات المؤمنين إلى ا لمسجدواختتم الباحث توصياته بالمطالبة بتشكيل لجنة متخصصة من أهل العلم المعروفين بسلامة المعتقد وصدق التوحيد، لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف وتتبع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطر على الدين والعقيدة، ومتابعة منفذ مشروع توسعة خادم الحرمين في تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة .

وتناولت عدة صحف الدراسة ومنها صحيفة الاندبندت البريطانية وصحف عربية ومصرية ولاقت الدراسة معارضة شديدة من داخل الحجاز ومصر والوطن العربي فتم اغلاق الملف إلأ ان هذه الدراسه وكورونا وانفلونزا الطيور هي بالواقع محاولات ناعمة كما يقال لاستهداف الحرمين الشريفين كوجهه اخر من اوجهه الاستهداف ومنها المنجنيق والطائرات والصاق الجريمة بالاتراك المسلمين او الفرس المسلمين او انصار الله المسلمين كما حدث في بداية العدوان بينما القاتل والمجرم هو من تحالف الظالمين الذي حذرنا منه القران الكريم تحالف اليهود والنصارى امريكا واسرائيل ومن يتولهم من عرب وعجم المسلمين .

-الشهيد القائد أمريكا وإسرائيل واليهود والاستيلاء على الحرمين الشريفين والحج.

تحدث الشهيد القائد / حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عن خطط امريكا واسرائيل لتعطيل الركن الخامس للاسلام رمز وحدة المسلمين من كل انحاء العالم في عدة ملازم قرآنية مباركة منها ملزمة ” لا عذر للجميع امام الله ” وملزمة ” معرفة الله – وعده ووعيده ”

حيث جاء في ملزمة ” معرفة الله – وعده وو عيده ” صفحة اربعة ما يلي : ” ترويض الأمة من جانب أعداء الله على إبعادهم عن الدين قليلا قليلا قليلا. كما يعملون بالحج.. الحج الله قال لنبيه إبراهيم: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (الحج:27).

وعندما يقول: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ} هو يعلم أن تلك المشاعر، ومن يفدوا على تلك المشاعر سيكون فيها لهم سعة.. اتساع. جاء تنظيم الحج: اليمن: أربعة عشرة ألفا إلى عشرين ألفا، مصر كذا آلاف، قالوا: المشاعر ضيقة! وزحمة شديدة، إيران كذا آلاف.. السعودية كذا، وكل بلد يحدد له عددا معينا.! أليس ذلك ما هو حاصل الآن؟ هذه أول خطوة من خطوات احتلال اليهود للحج؛ لأنهم في الأخير لن يمنعوا الناس من أول يوم عن الحج، عودونا على قبول نسبة محدودة، فإذا ما نزلت النسبة من [عشرين ألف] لليمن إلى [عشرة ألف] ستكون مقبولة.. أليس كذلك؟ ثم في عام معين تنزل من [عشرة ألف] إلى [ألفين] مقبولة، ثم إذا كان الشعب كبيرا كمصر تأتي بالقرعة.

الآن الحج عند المصريين بالسهم بالقرعة.. [أين حجاج القرعة].. نسمعها هكذا في المشاعر بالسهم. يتقدم الكثير ممن يريدون الحج ولكن بالسهم، إذا طلع سهمك تحج تحج، هذه هي بدايات الترويض، الترويض لنتقبل كل شيء يريدون أن يعملوه. في الأخير إذا ما أبعد القرآن هناك قوانين ودساتير بديلة عنه،

الحج إذا ما خفض العدد يكون مقبولاً جداً؛ لأنه روضنا أنفسنا، وروضتنا حكوماتنا المباركة الجاهلة التي لا تعرف عن اليهود شيئاً، التي لا يهمها أمر الدين ولا أمر الأمة. يكونون قد عودونا قليلا ثم أحيانا يقولون: السنة هذه اتركوها للمصريين، والشعب الفلاني والشعب الفلاني السنة هذه يؤجل، أو السنة هذه احتمال يكون هناك وباء ينتشر يؤجل..

وهكذا حتى يموت الحج في أنفسنا، حتى يضيع من ذاكرتنا. ثم يأتي مجنون! مجنون ويعتدي على [البيت] ويفجره، كما يحصل في [القدس].. أليس يحصل شبيه بهذا؟ مختل عقلياً يعمل تفجيرات أو يحرق أو يطلق النار على مصلين داخل المسجد وسيظهر مجانين كثيرون.. مجانين كثيرون، وفجروا الكعبة فجروا قبة رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله)، باحثون مجانين ينبشون قبر رسول الله (صلوات الله عليه وآله) ثم نحن نكون قد أبعدنا.

متى ستكون أنت من [ستة عشر مليوناً] يصبح العدد المسموح به هو ثلاثة آلاف شخص، متى ستتوقع أنك ستحج هذا حصل مثله في بلدان الإتحاد السوفيتي، حصل أيام حكم الشيوعيين في تلك البلدان.. راجع قوائم البلدان التي تحج، تجد أن تلك البلاد كانت من أقل الحجاج عدداً، بلدان الإتحاد السوفيتي وهي بلدان واسعة جداً. هكذا يتنكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيء خلقه والذي بدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقه ونقله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة، ثم يتنكر لله ويكفر بكل تشريعاته، ويبعد نفسه عن كل هدايته.

فالذي خلق الإنسان في هذه الدنيا، وخلق هذه الدنيا، وخلق هذا العالم بكله له غاية، وله نهاية، وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله. لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وتدبير شؤونهما الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع”.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

12ابريل 2021م