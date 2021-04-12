المشهد اليمني الأول

تمكن البرنامج الوطني لنزع الالغام من استخراج القنبلة GBU_39 التي قصف بها طيران العدوان السعودي الامريكي اسطبلات نادي الفروسية بالعاصمة صنعاء. واكد برنامج نزع الالغام انه و‏بعد عمليةحفر لاكثر من شهر تمكن فريق المكنيكي من استخراج احدى القنابل التي لم تنفجر بعد والتي قصف بها اسطبلات الخيول في نادي الفروسية بصنعاء.

واكد البرنامج ان القنبلة كانت نوع GBU_39 والتي استهدف بها النادي في ال 27نوفمبر 2020. واشار الى انه تم تدميرها فوار لخطورة المواد التي تحتويها هذا القنبلة التي تزن حوالي. 110 كيلوغرام وسعرها 40000 دولار.

واوضح انه ‏تم استخدام GBU_39 في عدة مناطق جرى توثيقها من قبل المركز ومن منظمات اخرى حيث تم استخدامهت في عرس سنبان نهاية أغسطس 2015. كما تم اطلاقها على منطقة المنصورة بمحافظة الحديدة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وفي محافظة البيضاء

واخيرا في نادي الفروسية في ال 30 مارس 2020. واستخدمت القنبلة GBU_39 ‏6 في قصف مصنع الاسفنج في عصر وعدة مناطق بمحافظتي حجة وصعدة. وكان اخر استخدام لتلك القنبلة اوخر شهر مارس 2021 بميناء الصليف في الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة “ييفيكو”.