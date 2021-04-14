المشهد اليمني الأول

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية الأحد الماضي.

وأعرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

وأكد على حق إيران في الحصول على التقنية النووية السلمية، لافتاً إلى أن هذا الاعـتداء الإرهابي يهدف إلى تقويض المفاوضات الجارية بشأن ملف إيران النووي، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.