المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن مفاوضات السلام وقال أي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا، على أنه لم نلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان.

وأضاف عبد السلام أن الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية في هذا الشأن تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن، فيما السلام للجميع أو لا سلام.