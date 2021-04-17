المشهد اليمني الأول

في خطوة أثارت موجة غضب عارمة على المستوى العربي والإسلامي، هنأت سفارة الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الإسرائيليين بما يسمى “عيد الاستقلال”، وهو ذكرى احتلال الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق نشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، تغريدة قالت فيها ما نصه: “نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا”.

وأثارت التغريدة موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، الذين شنوا هجوما عنيفا على محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي، وفتحه باب التطبيع على مصراعيه في المنطقة.

من جانبه علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهنئة الإمارات وقال: “شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل”.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتفل بذكرى ما يسمى “يوم الاستقلال” في 5 أيار/ مايو من كل عام حسب التقويم العبري (يوافق 15 نيسان/ أبريل هذا العام).

ويؤرخ هذا التاريخ لذكرى تأسيس كيان احتلال على أنقاض الأرض الفلسطينية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “يوم النكبة”.

وجدير بالذكر أنه وبعد عقود من الرفض الرسمي لأي علاقات علنية مع “إسرائيل”، شهد العام المنصرم تسارعا في إعلان التطبيع وذلك بدءا بالإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، ومرورا بالبحرين في 11 سبتمبر/أيلول الماضي ثم السودان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصولا إلى المغرب في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

سياحة البغاء

وقبل ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن توجّه السياح الإسرائيليين إلى دبي التي وصفتها بـ”عاصمة البغاء والدعارة في العالم”.

وتشير تقديرات قيادة الشرطة الإسرائيلية إلى أن أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة من تل أبيب ومركز البلاد، ضالعون في إدارة نوادي البغاء والدعارة في دبي إلى جانب شركاء محليين.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن نشاط وتعاون لعصابات الجريمة المنظمة من البلدين، عبر شركات وهمية تروج لبيع رزم السياحية والاستجمام من “إسرائيل” إلى الإمارات على وجه التحديد.

وتشمل الرزمة الإقامة 4 ليال في دبي وتأشيرة دخول بمبلغ 1200 دولار، ولا يشمل المبلغ تكاليف نوادي الدعارة والبغاء التي قد تصل إلى ما بين ألف وألفي دولار للفرد.

محرقة اليهود “الهولوكوست”

وفاجأ ناشطون إماراتيون، العالمين العربي والإسلامي، وذلك بعد إقامتهم مراسم إحياء ذكرى “المحرقة النازية” لليهود “الهولوكوست”.

وجاء ذلك، وفق مقطع فيديو وبالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في كيان الإحتلال، في فعالية تعد الأولى من نوعها في بلد عربي.

وشارك في المراسم 6 ناشطين إماراتيين، أضاؤوا 6 شمعات ترمز إلى 6 ملايين ضحية في المحرقة كما قدم المغني الإسرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي، أغنية “نسيج إنساني واحد” في إصدار خاص للمناسبة.

إسرائيل في الخليج

وتعليقاً على الحدث، قالت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لخارجية الإحتلال الإسرائيلية: “اضاء ناشطون اسرائيليون واماراتيون ستة شموع في الامارات العربية المتحدة”.

وأشارت الصفحة، إلى أن ذلك “تخليداً لذكرى الملايين الستة في أصعب كارثة بشرية المحرقة النازية.”مضيفةً: “نقف معاً ضد التطرف، لن ننسى!”. وفق تعبيرها.