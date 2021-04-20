المشهد اليمني الأول

شٌيعت بصنعاء يوم أمس، جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد عبدالولي عبدالله العواضي والرائد عبدالسلام صالح القريات والملازم أول عبدالفتاح عبدالله القنبح والمساعد القاسمي عبدالرحمن سنان القاسمي والجندي أصيل نعمان المجذوب والجندي نبيل إبراهيم الكبسي والجندي فهد محمد الكبسي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها مساعد وزير الدفاع للتكنولوجيا ونظم المعلومات اللواء الركن أبو بكر الغزالي ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله البزاغي ومدراء دوائر الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة والمالية العميد علي المطري وشؤون الضباط العميد الركن نجم عباد، أشاد المشيعون بمواقف الشهداء وأبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يواجهون قوى العدوان في مختلف الجبهات.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه.

شارك في التشييع مدراء دوائر تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح والتقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي والمساحة العسكرية العميد أحمد الخيواني وقيادات عسكرية وأمنية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وأهالي وأقارب الشهداء وجمع من المواطنين.