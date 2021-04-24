المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب اليوم فعالية ثقافية إحياء للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد.

وألقيت في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى ذياب أحمد ذياب ومشرف المحافظة عبدالغني جبران وعدد من قيادات السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء، كلمات تطرقت إلى مناقب الشهيد الصماد ومشروعه الوطني في بناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تحمي ويد تبني” .

وأشارت الكلمات إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة الشهيد الصماد وكذا حياته الجهادية ومواقفه الوطنية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي .

وأكد أبناء مديرية حريب القراميش أهمية التحرك والنفير العام لرفد الجبهات بالمال والرجال لتحرير ماتبقى من محافظة مأرب والاستفادة من شهر رمضان المبارك كمحطة إيمانية تعبوية في مواجهة قوى العدوان.

تخلل الأمسية قصائد شعرية عكست المكانة العظيمة للشهيد الصماد في نفوس أبناء المجتمع